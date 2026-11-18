CULIACÁN. _ Un adolescente de 16 años de edad, llamado Julio Damián Guerrero León, fue reportado como desaparecido este 17 de noviembre, en la ciudad de Culiacán.

De acuerdo con la ficha de Alerta Amber de la Fiscalía General del Estado (FGE), el joven fue visto por última ocasión el pasado 16 de noviembre, en el fraccionamiento Alturas del Sur.

Al momento de su desaparición, portaba una playera, pantalón negro y tenis de color negro, una cachucha amarilla, cadena con un dije de un Pitufo de color blanco con azul, y dos pulseras: una roja y otra negra.

Como señas particulares, el joven cuenta con un lunar en el labio del lado derecho.