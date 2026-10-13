$!Buscan a Karina, desaparecida en Culiacán desde el 12 de octubre

CULIACÁN. _ Una joven de 26 años de edad, identificada como Karina Limón Balderrama, se encuentra desaparecida desde el pasado 12 de octubre de 2026, fecha en la que sus familiares le perdieron el contacto en la colonia Miguel Hidalgo, en la capital sinaloense. La denuncia formal fue interpuesta ese mismo día, lo que derivó en la activación del Protocolo Alba.

De acuerdo con el reporte integrado por la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, Karina fue vista por última vez en un domicilio particular ubicado en el asentamiento mencionado, por lo que el organismo investigador advirtió que la integridad física de la joven se considera en peligro, ante la sospecha de que pudiera ser víctima de un delito.

Al momento de su desaparición, Limón Balderrama vestía una blusa negra, pantalón de mezclilla y tenis de color negro. En cuanto a sus características, es de complexión robusta, mide 1.62 metros de estatura, posee tez morena clara, cabello semi ondulado castaño claro, ojos chicos café oscuro, cejas semi pobladas, boca mediana de labios delgados y nariz chica y ancha.

Entre las señas particulares para facilitar su pronta identificación se encuentra un tatuaje con la figura de una rosa en la mano izquierda, además de una flor de loto estilo mandala grabada en la zona del tórax.