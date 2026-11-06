$!Buscan a Karina Joseline, joven de 20 años desaparecida en Mazatlán

MAZATLÁN._ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) emitió una ficha de búsqueda bajo el Protocolo Alba para solicitar el apoyo ciudadano para la localización de Karina Joseline Zazueta López, joven de 20 años de edad de quien se desconoce su paradero desde el pasado 3 de noviembre en el municipio de Mazatlán.

De acuerdo con la información, la joven fue vista por última vez en su domicilio ubicado en la colonia Lomas del Ébano. Ante la falta de contacto, sus familiares interpusieron la denuncia correspondiente el 4 de noviembre, por lo que las autoridades consideran que su integridad física podría encontrarse en riesgo.

Karina Joseline es de tez clara, mide 1.55 metros de estatura, es de complexión robusta y tiene el cabello corto, ondulado y de color negro.

Entre sus señas particulares destaca una cicatriz en el abdomen, un lunar en la ceja y diversos tatuajes: la leyenda “LIDUVINA” en el pecho, el nombre “JESÚS” en el brazo derecho, dos rostros, uno riendo y otro llorando, junto a unos dados y una rosa en el antebrazo, una figura ósea en la mano, así como un ángel con alas y una fecha en la parte inferior del brazo izquierdo.

Al momento de su desaparición vestía una blusa azul, short negro y sandalias de color café.