$!Buscan a Karla Domenica en Mocorito; cumple cuatro días desaparecida

MOCORITO. _ La Fiscalía General de Sinaloa activó el Protocolo Alba para localizar a Karla Domenica Alapisco Vizcarra, de 32 años, desaparecida el 12 de febrero en el municipio de Mocorito. La denuncia fue interpuesta este domingo, ante el riesgo de que su integridad se encuentre comprometida.

La ficha de búsqueda de Karla Domenica señala que fue vista por última vez en un domicilio ubicado en la Colonia La Ladrillera. Al momento de los hechos, vestía una blusa negra, pantalón azul y calzaba tenis grises. La descripción física proporcionada por sus familiares señala que es de complexión delgada, mide 1.65 metros de estatura, tiene tez clara y cabello corto ondulado en tono castaño oscuro.

Desde la fecha mencionada, no se tienen datos sobre su paradero y existe la posibilidad de que sea víctima de la comisión de un delito.