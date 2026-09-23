$!Buscan a Karol Adrián tras más de seis semanas desaparecido en Mazatlán

MAZATLÁN._ Karol Adrián Guerrero Ávila, de 16 años, lleva más de seis semanas desaparecido en Mazatlán, luego de que el pasado 6 de agosto se perdiera toda comunicación con él, por lo que la Fiscalía General del Estado activó la Alerta Amber para localizarlo.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, la última comunicación con el adolescente ocurrió el 6 de agosto, cuando estableció contacto telefónico y manifestó que se encontraba en Mazatlán. Desde entonces se desconoce su paradero y no se ha vuelto a tener información sobre su ubicación.

Ante la falta de noticias sobre el menor, las autoridades consideran que su integridad física podría encontrarse en riesgo y que pudiera ser víctima de algún delito.

Karol Adrián mide aproximadamente 1.45 metros de estatura, es de complexión delgada y tez morena. Tiene cabello largo, rizado y negro, así como ojos negros medianos, boca grande, labios gruesos y nariz recta.

La ficha de búsqueda no reporta señas particulares y tampoco se cuenta con información sobre la vestimenta que llevaba al momento de perderse el contacto.