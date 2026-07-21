$!Buscan a Kevin Daniel, de 15 años; desapareció en la colonia Independencia de Mazatlán

MAZATLÁN._ La Fiscalía General del Estado (FGE) activó la Alerta Amber para solicitar la colaboración de la ciudadanía en la localización de Kevin Daniel Betancourt Valdez, de 15 años de edad, de quien no se sabe su paradero desde el pasado 15 de julio de 2026.

De acuerdo con el reporte, el adolescente fue visto por última vez al salir de su domicilio ubicado en la colonia Independencia, en el municipio de Mazatlán. Desde ese momento, familiares perdieron toda comunicación con él.

Las autoridades precisaron que Kevin Daniel tiene una estatura de 1.50 metros, es de complexión mediana, tez morena, cabello corto lacio color castaño y ojos medianos alargados. Como señas particulares, presenta una mancha en la mejilla derecha, utiliza aretes en ambas orejas y cuenta con seis tatuajes: letras chinas detrás de la oreja izquierda, la cifra “2010” en los dedos de la mano izquierda, dos diablitos en el antebrazo derecho, la representación de los huesos de la mano en la mano derecha, unos monos rezando en el antebrazo izquierdo, así como un diablito y la figura de un mono en la parte interna del brazo derecho.