$!Buscan a Kimberly Guadalupe en Culiacán; lleva cinco días desaparecida

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa activó el Protocolo Alba para localizar a Kimberli Guadalupe Uriarte López, de 21 años, quien se encuentra desaparecida desde hace varios días en la capital sinaloense.

Según el reporte oficial, la joven fue vista por última vez el viernes 14 de noviembre de 2025 en un domicilio particular de la colonia Lombardo Toledano. Tras no regresar a casa y no tener comunicación con ella, familiares interpusieron la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Especializada, lo que activó de inmediato la ficha de búsqueda del Protocolo Alba.

El reporte destaca que Kimberli Guadalupe es de complexión delgada, tiene una estatura de 1.65 metros, tez clara, y su cabello es corto, ondulado y de color rojo. Como señas particulares distintivas, se menciona que usa brackets y presenta tatuajes en el cuello con los nombres de “Kimberli, Frida Victoria, Katerin” junto con el dibujo de una corona. Al momento de su desaparición, vestía una blusa negra, falda negra y zapatos del mismo color.