$!Buscan a Lesli Yaniari en Mazatlán; desapareció desde el domingo

MAZATLÁN. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó la Alerta Amber tras la desaparición de la adolescente Lesli Yaniari Hernández García, de 17 años, ocurrida el pasado domingo 26 de abril en el puerto de Mazatlán.

De acuerdo con el reporte oficial, la menor fue vista por última vez en su domicilio ubicado en la colonia Pradera Dorada, sin que hasta el momento se tenga información sobre su paradero o las circunstancias exactas de su ausencia.

La denuncia formal ante las autoridades fue interpuesta el 28 de abril, activándose de inmediato los protocolos de localización ante el riesgo de que la menor pueda ser víctima de la comisión de un delito o que su integridad física se encuentre comprometida.

Según la descripción proporcionada por sus familiares, Lesli Yaniari es de complexión delgada, tez morena, mide 1.63 metros de estatura y tiene el cabello largo, lacio y de color castaño oscuro. Como seña particular, presenta una cicatriz en el hombro izquierdo.

Al momento de su desaparición, la adolescente vestía una camisa de color negro y pantalón azul.

Las autoridades y colectivos de búsqueda solicitan la colaboración ciudadana para aportar cualquier dato que ayude a dar con su ubicación.