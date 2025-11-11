Seguridad
Buscan a Liah Jaqueline, de 5 años, desaparecida en Culiacán

La menor fue vista por última vez en la colonia Gustavo Díaz Ordaz, cuando salió junto con su mamá
Noroeste/Redacción |
11/11/2025 18:05
La Fiscalía General del Estado emitió Alerta Amber por la desaparición de Liah Jaqueline Barraza Valenzuela, en Culiacán.

La menor, de 5 años de edad, fue vista por última vez el pasado 10 de noviembre en la colonia Gustavo Díaz Ordaz, de esta ciudad capital.

Se refiere que la niña salió de su domicilio junto con su mamá, sin que hasta el momento se tenga mayor información de su paradero.

La niña es de complexión robusta, tez clara, cabello corto rizado y de color castaño, ojos grandes color café oscuro, boca chica, labios delgados y de nariz chica.

Para cualquier información que ayude a dar con el paradero de la niña, se dispone de los números telefónicos 800-80-90-90-92, y 6677-15-55-88.

