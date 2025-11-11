$!Buscan a Liah Jaqueline, de 5 años, desaparecida en Culiacán

La Fiscalía General del Estado emitió Alerta Amber por la desaparición de Liah Jaqueline Barraza Valenzuela, en Culiacán.

La menor, de 5 años de edad, fue vista por última vez el pasado 10 de noviembre en la colonia Gustavo Díaz Ordaz, de esta ciudad capital.

Se refiere que la niña salió de su domicilio junto con su mamá, sin que hasta el momento se tenga mayor información de su paradero.