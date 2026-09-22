$!Buscan a Liliana, desaparecida desde julio en Las Brisas, Guasave

GUASAVE. _La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) activó el mecanismo de Protocolo Alba para solicitar la colaboración de la ciudadanía en la localización de Liliana Cabanillas Sotelo, de 50 años de edad, de quien no se sabe nada desde el pasado 10 de julio de 2026.

Según la información consignada en el reporte oficial, la mujer fue vista por última vez al salir de su domicilio ubicado en la localidad de Las Brisas, en el municipio de Guasave. La denuncia ante el Ministerio Público se interpuso el 21 de septiembre, fecha en que las autoridades iniciaron de manera formal las indagatorias y consideraron que su integridad pudiera estar en riesgo ante la posible comisión de un delito o una privación ilegal de la libertad.

Liliana Cabanillas Sotelo es de nacionalidad mexicana, mide 1.70 metros de estatura, es de complexión mediana, tez clara y tiene el cabello corto de color negro. En sus características físicas se detalla que posee ojos grandes y negros, cejas tatuadas, boca pequeña, labios medianos y nariz grande con base ancha.