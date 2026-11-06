$!Buscan a Lorena Concepción; desapareció en una taquería del fraccionamiento Villas Victoria, en Culiacán

CULIACÁN. _ Autoridades estatales activaron el Protocolo Alba para la localización de Lorena Concepción Millán Niebla, de 51 años de edad, de quien se desconoce su paradero desde el pasado martes 3 de noviembre en el municipio de Culiacán.

De acuerdo con información de la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE), la mujer fue vista por última vez alrededor de las 19:00 horas en el establecimiento comercial Taquería “Las Chilakas”, ubicado sobre el Boulevard Mario López Valdez, en el Fraccionamiento Villas Victoria. La denuncia formal sobre su desaparición quedó asentada el jueves 5 de noviembre.

Lorena Concepción es de tez morena clara, complexión mediana y mide 1.65 metros de estatura. Tiene cabello largo, lacio y negro, ojos grandes color café oscuro, cejas semipobladas, nariz chata, boca y labios medianos.

Al momento de los hechos, vestía una blusa a rayas de color blanco y negro, pantalón de mezclilla azul oscuro y tenis negros.

Las autoridades competentes señalaron que su integridad física podría encontrarse en riesgo ante la posibilidad de que sea víctima de la comisión de un delito.