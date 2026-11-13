$!Buscan a Lourdes Viridiana en Escuinapa; desapareció hace 11 días

ESCUINAPA._ Lourdes Viridiana Acosta Altamirano, de 39 años de edad, permanece desaparecida desde el pasado 2 de noviembre en este municipio, por lo que autoridades estatales activaron el Protocolo Alba para su localización.

De acuerdo con los datos asentados en la ficha de búsqueda, la mujer fue vista por última vez en un domicilio ubicado en la colonia Ampliación Juárez. Aunque la ausencia ocurrió desde los primeros días del mes, la denuncia formal ante las autoridades se interpuso hasta el 12 de noviembre y la alerta pública se difundió este viernes 13.

Lourdes Viridiana es de nacionalidad mexicana, mide 1.70 metros de estatura y es de complexión delgada. Tiene tez morena clara, cabello largo, ondulado y de color café, ojos grandes café claro, cejas escasas, nariz mediana y recta, así como boca chica con labios delgados.

Como señas particulares, cuenta con un tatuaje arriba del tobillo izquierdo con el nombre “Viri” y otro en una de sus piernas con el nombre “Julio”.

El día en que se perdió contacto con ella vestía una blusa blanca con flores al frente, un short lila y huaraches negros.

En el reporte emitido por la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas se advierte que la integridad de la mujer podría encontrarse en riesgo, ante la posibilidad de que sea víctima de la comisión de un delito.