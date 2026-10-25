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Desaparecidos

Buscan a Luis Alberto, desaparecido desde 2022 en Rosario

El hombre, de 42 años, fue visto por última vez en la comunidad serrana de Santa María; como seña particular tiene una cicatriz en un pie
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
25/10/2026 12:32
25/10/2026 12:32

EL ROSARIO._ El colectivo de búsqueda Por las Voces sin Justicia A.C. difundió la ficha de Luis Alberto Ramírez Domínguez, quien permanece desaparecido desde el 3 de junio de 2022.

La alerta fue emitida por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa y fue dada a conocer por el colectivo a través de sus redes sociales.

Se indicó que se trata de un hombre de 42 años, de aproximadamente 1.68 metros de altura, tez morena clara y complexión fornida.

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Se precisa que Luis Alberto fue visto por última vez en la comunidad serrana de Santa María, Rosario, en la fecha antes mencionada a las 15:00 horas.

Asimismo, se informó que ese día portaba chaleco verde, pantalón color verde con gris, y botas de trabajo color negro.

Como señas particulares se indicó que cuenta con una cicatriz en uno de sus pies debido a una fractura y posterior cirugía.

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