$!Buscan a Luis Alberto, desaparecido desde 2022 en Rosario

EL ROSARIO._ El colectivo de búsqueda Por las Voces sin Justicia A.C. difundió la ficha de Luis Alberto Ramírez Domínguez, quien permanece desaparecido desde el 3 de junio de 2022.

La alerta fue emitida por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa y fue dada a conocer por el colectivo a través de sus redes sociales.

Se indicó que se trata de un hombre de 42 años, de aproximadamente 1.68 metros de altura, tez morena clara y complexión fornida.