Buscan a Luis Emiliano, desaparecido en Culiacán

La Fiscalía General del Estado emitió Alerta Amber por la desaparición de Luis Emiliano Quiñonez Soto, de 11 años, en la colonia Guadalupe Victoria, Culiacán.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, el pasado miércoles 10 de diciembre se le vio por última vez en un domicilio, desconociéndose hasta ahora su paradero.

Como características físicas, mide aproximadamente 1.50 metros, es de complexión delgada y tez morena, con cabello largo y lacio color castaño oscuro, ojos grandes color café, labios delgados y nariz mediana.

Presenta como señas particulares una cicatriz en la frente y tres lunares en el lado derecho de la boca.

La última vez que se le vio vestía playera blanca, pantalón azul y tenis negros con detalles verdes.

Las autoridades ponen a disposición los números 800 8-90-90-92 y 667 7-15-55-88 para cualquier información que ayude a su localización.