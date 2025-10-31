Buscan a Luis León de 9 años desaparecido en Mazatlán

MAZATLÁN. _ La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa activó la Alerta Amber para la localización de Luis León Sarmiento Simental, de 9 años de edad, cuyo paradero se desconoce desde el pasado 7 de julio de 2025 en la ciudad de Mazatlán.

De acuerdo con la información, el menor salió de su domicilio en el Fraccionamiento Villa Florida en compañía de su madre, y hasta la fecha no se ha tenido ninguna noticia que permita su localización.

Luis León Sarmiento Simental es de nacionalidad mexicana, complexión delgada y tez morena clara. Al momento de su desaparición, vestía camisa color negro, pantalón azul y tenis blancos. Como señas particulares, se destaca que tiene cabello lacio, corto y color castaño claro, además de ojos grandes color café oscuro.

La FGE ha puesto a disposición los números telefónicos (800) 8-90-90-92 y (667) 7-15-55-88 de la Alerta Amber Sinaloa para recibir cualquier dato que ayude a encontrar al menor. La colaboración ciudadana es crucial para garantizar el regreso seguro del niño.