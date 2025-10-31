Seguridad
|
Alerta Amber

Buscan a Luis León de 9 años desaparecido en Mazatlán

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó el protocolo de búsqueda para dar con el paradero del menor que fue visto por última vez al salir su domicilio en el Fraccionamiento Villa Florida en compañía de su madre el pasado mes de julio
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
31/10/2025 12:36
31/10/2025 12:36

MAZATLÁN. _ La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa activó la Alerta Amber para la localización de Luis León Sarmiento Simental, de 9 años de edad, cuyo paradero se desconoce desde el pasado 7 de julio de 2025 en la ciudad de Mazatlán.

De acuerdo con la información, el menor salió de su domicilio en el Fraccionamiento Villa Florida en compañía de su madre, y hasta la fecha no se ha tenido ninguna noticia que permita su localización.

Luis León Sarmiento Simental es de nacionalidad mexicana, complexión delgada y tez morena clara. Al momento de su desaparición, vestía camisa color negro, pantalón azul y tenis blancos. Como señas particulares, se destaca que tiene cabello lacio, corto y color castaño claro, además de ojos grandes color café oscuro.

La FGE ha puesto a disposición los números telefónicos (800) 8-90-90-92 y (667) 7-15-55-88 de la Alerta Amber Sinaloa para recibir cualquier dato que ayude a encontrar al menor. La colaboración ciudadana es crucial para garantizar el regreso seguro del niño.

#Alerta Ámber
#Seguridad
#Mazatlán
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube