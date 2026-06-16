$!Buscan a Luisa Fernanda; desapareció hace una semana en La Palma, Navolato

NAVOLATO._ Autoridades estatales activaron el Protocolo Alba para la búsqueda y localización de Luisa Fernanda López Bojórquez, de 26 años de edad, quien fue reportada como desaparecida hace una semana en la sindicatura de General Ángel Flores, conocida como La Palma, en el municipio de Navolato.

De acuerdo con la ficha de localización, la última vez que se tuvo contacto con ella fue el pasado lunes 8 de junio de 2026, en un domicilio ubicado en la colonia Manuel J. Clouthier, perteneciente a la Sindicatura de General Ángel Flores. Sin embargo, la denuncia formal ante el Ministerio Público fue interpuesta por sus familiares hasta el 15 de junio.

El documento técnico describe a Luisa Fernanda como una mujer de nacionalidad mexicana, complexión delgada, de 1.70 metros de estatura y tez morena clara. Entre sus rasgos característicos destaca que tiene cabello medio, lacio y de color castaño oscuro, ojos medianos color café claro, cejas pobladas, boca mediana con labios gruesos y nariz mediana y recta. Al momento de su desaparición, vestía una pijama de color rosa con figuras de sandías.

Como señas particulares para facilitar su identificación individual, el reporte detalla una cicatriz en la frente de aproximadamente dos centímetros. Asimismo, cuenta con diversos tatuajes: la figura de una corona, un diamante y las letras “FL” en la muñeca; una mariposa en el tobillo izquierdo; las figuras de un tomate y una taza de café en la espalda baja; y las fechas “06 de SEPTIEMBRE DE 1972” y “25 DE AGOSTO DE 1973” tatuadas en el costado.