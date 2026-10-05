$!Buscan a madre e hija desaparecidas en el ejido Sánchez Celis, en Eldorado

ELDORADO._ Una joven madre y su pequeña hija de apenas dos años de edad son buscadas por sus familiares y autoridades tras no ser localizadas desde el pasado 30 de septiembre en la comunidad del Ejido Leopoldo Sánchez Celis, perteneciente al municipio de Eldorado.

Se trata de Linda Mayte Padilla Almodóvar, de 22 años de edad, y la niña Celeste Guadalupe Ramírez Padilla. De acuerdo con las fichas de búsqueda institucionales emitidas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, ambas salieron de su domicilio en la citada localidad y desde esa fecha se desconoce su paradero, por lo que se considera que su integridad física se encuentra en riesgo.

Ante la denuncia interpuesta formalmente el 3 de octubre, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas activó los protocolos correspondientes: la Alerta Amber en el caso de la menor Celeste Guadalupe y el Protocolo Alba para Linda Mayte, con el fin de desplegar las labores de rastreo y difusión para su pronta localización.