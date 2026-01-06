$!Buscan a madre e hija desaparecidas en la sindicatura de Costa Rica, Culiacán

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa emitió dos fichas de búsqueda tras reportarse la desaparición de Sara Guadalupe de Jesús Urrea Villa, de 21 años, y su hija, la menor Alicia Lizeth Urrea Villa, de apenas un año de edad.
De acuerdo con las fichas de búsqueda emitidas, ambas fueron vistas por última vez el pasado domingo 4 de enero de 2026 en la sindicatura de Costa Rica, perteneciente al municipio de Culiacán. Desde ese momento, sus familiares perdieron contacto con ellas y se desconoce su paradero.
Sara Guadalupe es descrita como una mujer de complexión robusta, tez morena y estatura aproximada de 1.75 metros. Como señas particulares para su identificación, el reporte oficial destaca una cicatriz en el lado derecho del cuello, una cicatriz en medio de ambas cejas, cabello ondulado a media espalda y cejas despobladas.
Por su parte, la pequeña Alicia Lizeth tiene un año de edad, es de tez blanca, cabello rizado color castaño claro y ojos medianos de color gris. Al momento de su desaparición, su vestimenta no fue especificada.
La Comisión Estatal de Búsqueda puso a disposición el número telefónico 667 184 1256 y el correo electrónico cebpd@sinaloa.gob.mx para cualquier información que ayude a dar con su ubicación. La colaboración de la sociedad civil es considerada vital en las primeras horas posteriores a la ausencia para lograr una localización efectiva.