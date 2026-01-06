$!Buscan a madre e hija desaparecidas en la sindicatura de Costa Rica, Culiacán

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa emitió dos fichas de búsqueda tras reportarse la desaparición de Sara Guadalupe de Jesús Urrea Villa, de 21 años, y su hija, la menor Alicia Lizeth Urrea Villa, de apenas un año de edad.

De acuerdo con las fichas de búsqueda emitidas, ambas fueron vistas por última vez el pasado domingo 4 de enero de 2026 en la sindicatura de Costa Rica, perteneciente al municipio de Culiacán. Desde ese momento, sus familiares perdieron contacto con ellas y se desconoce su paradero.