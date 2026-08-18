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Personas desaparecidas

Buscan a Manuel Rodrigo en Mazatlán; desapareció desde el 5 de agosto

El joven de 26 años fue visto por última vez en el Fraccionamiento Hacienda del Seminario. Al momento de su desaparición vestía un pantalón de color azul marino, playera azul con rayas blancas, tenis negros con suela blanca y una gorra negra
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
18/08/2026 14:40
18/08/2026 14:40

MAZATLÁN. _La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa emitió una ficha de búsqueda para localizar a Manuel Rodrigo Aispuro Camargo, de 26 años de edad, quien fue reportado como desaparecido tras ser privado de la libertad el pasado miércoles 5 de agosto en el municipio de Mazatlán.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, la última vez que se supo de él fue aproximadamente a las 19:40 horas en las inmediaciones del Fraccionamiento Hacienda del Seminario. Desde ese momento se desconoce su ubicación y no se ha obtenido información sobre su estado de salud o paradero.

El reporte oficial detalla que el joven es de tez blanca, complexión delgada, estatura aproximada de 1.70 metros, cara afilada, cabello lacio, ojos grandes color café oscuro y cejas pobladas. Como señas particulares se señala un lunar en el glúteo derecho, una cicatriz en la mano derecha, otra en la pierna derecha y la presencia de clavos quirúrgicos en la pierna izquierda; no cuenta con tatuajes.

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Al momento de su desaparición, Manuel Rodrigo vestía un pantalón de color azul marino, playera azul con rayas blancas, tenis negros con suela blanca y una gorra negra.

Organismos de búsqueda y familiares urgen a la población a brindar cualquier dato que ayude a su localización. Quien disponga de información que contribuya a dar con su paradero puede comunicarse al teléfono (669) 327 8424 o al correo electrónico cebpd@sinaloa.gob.mx.

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