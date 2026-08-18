$!Buscan a Manuel Rodrigo en Mazatlán; desapareció desde el 5 de agosto

MAZATLÁN. _La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa emitió una ficha de búsqueda para localizar a Manuel Rodrigo Aispuro Camargo, de 26 años de edad, quien fue reportado como desaparecido tras ser privado de la libertad el pasado miércoles 5 de agosto en el municipio de Mazatlán.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, la última vez que se supo de él fue aproximadamente a las 19:40 horas en las inmediaciones del Fraccionamiento Hacienda del Seminario. Desde ese momento se desconoce su ubicación y no se ha obtenido información sobre su estado de salud o paradero.

El reporte oficial detalla que el joven es de tez blanca, complexión delgada, estatura aproximada de 1.70 metros, cara afilada, cabello lacio, ojos grandes color café oscuro y cejas pobladas. Como señas particulares se señala un lunar en el glúteo derecho, una cicatriz en la mano derecha, otra en la pierna derecha y la presencia de clavos quirúrgicos en la pierna izquierda; no cuenta con tatuajes.