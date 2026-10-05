$!Buscan a Marco Alejandro, menor de 13 años desaparecido en Mazatlán

MAZATLÁN._ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió una ficha de Alerta Amber para dar con el paradero de Marco Alejandro Hernández Flores, de 13 años de edad, reportado como desaparecido desde el pasado sábado 3 de octubre en el municipio de Mazatlán.

De acuerdo con la denuncia formal ante el Ministerio Público presentada el 4 de octubre, el menor salió de su domicilio ubicado en la colonia Lomas del Ébano y desde entonces no se han obtenido datos sobre su ubicación. Las autoridades consideraron que su integridad física podría encontrarse en riesgo, al presumirse la posible comisión de un delito.

Marco Alejandro es de complexión delgada, mide 1.20 metros de estatura, es de tez morena clara y tiene el cabello corto, lacio y negro. Sus ojos son medianos de color café oscuro, boca pequeña, labios delgados y nariz recta. La última vez que se le vio vestía una playera color rojo, pantalón de mezclilla azul marino y tenis negros.