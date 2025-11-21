$!Buscan a Marcos Antonio; lleva 4 días desaparecido en Culiacán

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa activó este viernes la Alerta Amber para localizar Marcos Antonio Huerta Arce, de 15 años de edad, quien fue visto por última vez el pasado lunes 17 de noviembre de 2025 en esta ciudad.

De acuerdo con la información, Marcos Antonio fue visto por última vez en un domicilio ubicado en la Calzada Heroico Colegio Militar en Culiacán. Desde ese momento, se desconoce su paradero.

La ficha de búsqueda subraya la preocupación por la integridad del menor. La FGE considera que la víctima pudiera encontrarse en riesgo y ser objeto de la comisión de un delito, por lo que urgió a la ciudadanía a cooperar con información.

El adolescente, de nacionalidad mexicana, tiene una estatura de 1.75 metros y complexión robusta. Su tez es morena clara, con cabello lacio y largo, color castaño oscuro. Sus ojos son chicos de color café oscuro. Como seña particular, se menciona que el joven tiene un tic nervioso. Al momento de la desaparición, no se especificó la vestimenta que portaba.