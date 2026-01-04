$!Buscan a Margarita, menor desaparecida hace una semana en Ahome

La Fiscalía General del Estado activó una Alerta Amber por la desaparición de Margarita García Vásquez, reportada como extraviada en el municipio de Ahome.
El reporte indica que la última información sobre su paradero fue el 30 de diciembre de 2025, hace una semana.
Según información brindada por autoridades, la joven fue vista por última ocasión en la colonia San Isidro de la ciudad de Los Mochis.
Vestía una blusa manga larga de color beige, suéter de color negro, pantalón de mezclilla deslavado y tenis negros con franjas blancas.
La chica mide aproximadamente 1.60 metros, es de complexión delgada y tez morena, cabello lacio largo de color negro, ojos y boca grandes, labios gruesos y nariz recta de base ancha.
Para cualquier aporte que facilite su localización, las autoridades disponen de las líneas telefónicas 800-890-90-92, y el número de celular 667 7-16-70-90.