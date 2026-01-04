$!Buscan a Margarita, menor desaparecida hace una semana en Ahome

La Fiscalía General del Estado activó una Alerta Amber por la desaparición de Margarita García Vásquez, reportada como extraviada en el municipio de Ahome.

El reporte indica que la última información sobre su paradero fue el 30 de diciembre de 2025, hace una semana.

Según información brindada por autoridades, la joven fue vista por última ocasión en la colonia San Isidro de la ciudad de Los Mochis.