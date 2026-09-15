$!Buscan a María Candelaria en Mazatlán; desapareció el 13 de septiembre

MAZATLÁN._ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) activó el Protocolo Alba para solicitar el apoyo de la población en la localización de María Candelaria Castorena Govea, de 61 años de edad, de quien se desconoce su paradero desde el pasado 13 de septiembre en este puerto.

De acuerdo con el reporte formal, la mujer salió de su domicilio ubicado en la colonia Gabriel Leyva y desde ese momento sus familiares perdieron contacto con ella.

Las autoridades consideran que la integridad física de María Candelaria pudiera encontrarse en riesgo, ante la posibilidad de que sea víctima de un delito o de una privación ilegal de la libertad.

Al momento de su desaparición se desconocía la vestimenta que portaba. En las características físicas asentadas en la alerta se detalla que es de complexión delgada, mide 1.57 metros de estatura, tiene tez clara, ojos chicos color café oscuro, cejas delineadas, boca chica, labios delgados y nariz mediana recta. Su cabello es de largo medio, rizado y de color castaño oscuro.

Como señas particulares para facilitar su identificación, el documento oficial indica que presenta cicatrices en ambos pechos por implantes, además de una cicatriz en la rodilla derecha a causa de una intervención médica donde le colocaron una placa metálica.