$!Buscan a María del Rosario; desapareció en Mazatlán hace más de un mes

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió una ficha de búsqueda bajo el mecanismo Protocolo Alba para localizar a María del Rosario Chinchillas García, quien se encuentra desaparecida desde el pasado 6 de noviembre en este puerto.

De acuerdo con el reporte oficial, la mujer de 32 años tuvo comunicación por última vez ese día, manifestando que se encontraba en la ciudad de Mazatlán. Desde ese momento, sus familiares perdieron todo contacto con ella.

Debido al tiempo transcurrido y a las circunstancias de su desaparición, las autoridades consideran que su integridad física se encuentra en riesgo, toda vez que podría ser víctima de la comisión de un delito.

María del Rosario es de complexión delgada, mide 1.60 metros, tiene tez morena clara y cabello largo, semiondulado, teñido de rubio. Sus ojos son de color café oscuro y de tamaño mediano.