$!Buscan a María Fernanda en Guasave; desapareció desde el viernes 19

GUASAVE._ La Fiscalía General del Estado (FGE) activó la Alerta Amber tras la desaparición de María Fernanda Montoya Castro, de 17 años de edad, quien fue vista por última vez el pasado viernes 19 de junio de 2026 en el municipio de Guasave.

Según el reporte oficial la denuncia formal por la no localización de la adolescente fue interpuesta por sus familiares el domingo 21 de junio, debido a que no han logrado establecer comunicación con ella y se teme que pueda ser víctima de la comisión de algún delito que ponga en riesgo su integridad física.

De acuerdo con la información, María Fernanda salió de su domicilio ubicado en la Colonia Centro de Guasave y desde ese momento se desconoce su paradero actual.

La adolescente de 17 años es de nacionalidad mexicana, mide 1.60 metros de estatura, es de complexión robusta y tez clara. Como señas particulares para facilitar su identificación, las autoridades informaron que tiene el cabello medio de color negro, ojos grandes color café claro, boca chica, labios gruesos y nariz mediana, sin que se registren señas particulares específicas en el documento oficial.