$!Buscan a María Fernanda en Navolato; desapareció hace 57 días

NAVOLATO. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE), activó el Protocolo Alba para localizar a María Fernanda Vásquez Manzo, de 20 años de edad, quien fue reportada como desaparecida en el municipio de Navolato, desde hace 57 días.

De acuerdo con la información, la joven fue vista por última vez el pasado 16 de septiembre de 2025 en un domicilio ubicado en el Fraccionamiento Chula Vista, en Navolato. A pesar de que la fecha de la desaparición data de mediados de septiembre, la denuncia formal fue interpuesta ante las autoridades hasta el 10 de noviembre de 2025.

María Fernanda es de nacionalidad mexicana, complexión delgada y estatura de 1.60 metros. Cuenta con cabello corto, lacio, de color negro y tez morena. Como señas particulares distintivas, presenta dos tatuajes: una paloma en la parte del pecho y una mariposa en el brazo derecho.