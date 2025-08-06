Buscan a María Guadalupe en Navolato

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó el Protocolo Alba para localizar a María Guadalupe Félix Sánchez, de 38 años de edad, quien fue vista por última vez el pasado 26 de julio de 2025 en la localidad de Bariometo Segundo, perteneciente al municipio de Navolato.

La denuncia por su desaparición fue presentada el 28 de julio, dos días después de que se le perdiera el rastro. Desde entonces, no se tienen indicios sobre su paradero. Las autoridades consideran que su integridad pudiera estar en riesgo, al no descartar que sea víctima de un delito.

María Guadalupe es de nacionalidad mexicana, complexión robusta, mide 1.60 metros, tiene el cabello corto, ondulado y negro, tez morena, ojos grandes color café oscuro, y presenta como señas particulares una cicatriz pequeña en la ceja derecha y una verruga en el ojo izquierdo. Vestía un vestido rojo con dibujos blancos y tenis blancos al momento de su desaparición.

Cualquier información que ayude a su localización puede proporcionarse de manera anónima a la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, a través de los números 800 890 90 92 y 667 716 70 90.