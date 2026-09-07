$!Buscan a María Isabel en Escuinapa; lleva 42 días desaparecida

ESCUINAPA. _ La Fiscalía General del Estado (FGE) activó el Protocolo Alba para la localización de María Isabel Grave Benítez, de 28 años de edad, desaparecida desde el pasado 28 de julio de 2026 en el municipio de Escuinapa.

De acuerdo con el reporte, la denuncia formal por su desaparición fue interpuesta por sus familiares el domingo 6 de septiembre. La última vez que se tuvo conocimiento de su paradero, la mujer se encontraba en un domicilio ubicado en la colonia Azteca, en la cabecera municipal de Escuinapa.

María Isabel mide 1.68 metros, es de complexión mediana, tez clara y tiene el cabello largo, lacio y de color castaño claro. Sus ojos son grandes de color café claro, tiene cejas semipobladas, boca grande, labios gruesos y nariz chica y recta. Al momento de su desaparición vestía una blusa negra, pantalón negro y tenis blancos.