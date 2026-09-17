$!Buscan a María Leticia en Culiacán; lleva 11 días desaparecida

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó el Protocolo Alba para localizar a María Leticia Areyano Ortiz, de 56 años, quien permanece desaparecida desde el pasado 7 de septiembre en Culiacán.

De acuerdo con la información difundida, María Leticia salió de su domicilio, ubicado en la colonia Las Coloradas, y desde entonces se perdió todo contacto con ella. Debido al tiempo transcurrido entre su desaparición y la presentación de la denuncia, las autoridades consideran que su integridad física podría encontrarse en riesgo, ante la posibilidad de que sea víctima de algún delito.

María Leticia es de nacionalidad mexicana, mide 1.50 metros de estatura y es de complexión robusta. Tiene piel morena y cabello largo, lacio y canoso. Entre sus características físicas se encuentran ojos pequeños de color café oscuro, cejas delgadas, boca mediana con labios gruesos y nariz pequeña.

Como señas particulares, cuenta con una cicatriz en la mano izquierda, otra en el área del abdomen y una verruga debajo del ojo izquierdo.