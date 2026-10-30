$!Buscan a María Raquel, de 65 años, desaparecida desde hace 17 días en Eldorado

ELDORADO. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó el Protocolo Alba para la localización de María Raquel Moreno Gastélum, de 65 años de edad, quien se encuentra desaparecida desde el pasado 11 de octubre en la comunidad de Portaceli, perteneciente al recién constituido municipio de Eldorado.

De acuerdo con el expediente, la denuncia formal ante las autoridades se interpuso el 28 de octubre, 17 días después de que la mujer fuera vista por última vez en su domicilio. La ficha oficial fue difundida este 30 de octubre por la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, instancia que advirtió que la integridad de la víctima pudiera encontrarse en riesgo.

María Raquel es de complexión delgada, mide 1.65 metros de estatura, tiene la tez clara, ojos medianos de color negro y cabello corto, ondulado y de tono castaño. Al momento de perderse contacto con ella, vestía una blusa blanca con estampado de flores, pantalón azul claro y huaraches café. El documento oficial precisa que no cuenta con señas particulares visibles.