$!Buscan a Mariana, de 14 años, extraviada en Pueblos Unidos, Culiacán

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió una ficha de búsqueda Alerta Amber tras la desaparición de Mariana Bazán Rodríguez, una adolescente de 14 años de edad, en el municipio de Culiacán.

Según el reporte, la menor fue vista por última vez el viernes 26 de junio de 2026, en la comunidad de Pueblos Unidos, al sur de la capital.