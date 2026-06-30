$!Buscan a Mariana, de 14 años, extraviada en Pueblos Unidos, Culiacán

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió una ficha de búsqueda Alerta Amber tras la desaparición de Mariana Bazán Rodríguez, una adolescente de 14 años de edad, en el municipio de Culiacán.
Según el reporte, la menor fue vista por última vez el viernes 26 de junio de 2026, en la comunidad de Pueblos Unidos, al sur de la capital.
En la denuncia presentada, no se detallaron señas particulares ni la vestimenta de la joven.
Sobre su apariencia física, fue descrita con una estatura de 1.40 metros, complexión delgada, tez morena clara, cabello de largo medio, lacio y de color castaño oscuro, ojos chicos de color café, boca chica, labios delgados y una nariz chica.
Las autoridades solicitan el apoyo de la ciudadanía para proporcionar cualquier información que ayude a dar con su ubicación, poniendo a disposición los números (800) 8-90-90-92 y (667) 7-15-55-88.