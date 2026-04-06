$!Buscan a Mateo Enrique, menor de Torreón, en Mazatlán

Mateo Enrique Mendoza Orozco, de 17 años, salió de su domicilio en Torreón, Coahuila, con destino hacia Mazatlán el 30 de marzo pasado.

Desde entonces, la familia no ha sabido nada de él y ante ello, la Fiscalía de Sinaloa emitió la Alerta Amber para pedir la ayuda para su localización.

La denuncia fue interpuesta este lunes 6 de abril, pero establece que los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2026.

El joven Mateo Enrique es descrito con una estatura de 1.60 metros, de complexión delgada, tez morena clara, cabello castaño oscuro, y ojos, nariz, boca y labios medianos.