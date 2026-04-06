$!Buscan a Mateo Enrique, menor de Torreón, en Mazatlán

Mateo Enrique Mendoza Orozco, de 17 años, salió de su domicilio en Torreón, Coahuila, con destino hacia Mazatlán el 30 de marzo pasado.
Desde entonces, la familia no ha sabido nada de él y ante ello, la Fiscalía de Sinaloa emitió la Alerta Amber para pedir la ayuda para su localización.
La denuncia fue interpuesta este lunes 6 de abril, pero establece que los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2026.
El joven Mateo Enrique es descrito con una estatura de 1.60 metros, de complexión delgada, tez morena clara, cabello castaño oscuro, y ojos, nariz, boca y labios medianos.
Como características particulares, se señala tiene una perforación en el lóbulo de la oreja izquierda y una herida de 3 centímetros en el dedo índice de la mano izquierda.
“Menciona la denunciante que el día 30 de marzo de 2026, el adolescente salió del domicilio ubicado en Torreón, Coahuila, con destino a Mazatlán, Sinaloa, y hasta el momento, no se tienen más datos de su paradero”, señala la ficha.
Ante esa situación, la Fiscalía de Sinaloa considera que la integridad del joven puede estar en riesgo, toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito.