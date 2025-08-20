Buscan a Merly Jazmín, joven desaparecida en Culiacán

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó el Protocolo Alba para la localización de Merly Jazmín Pérez Hernández, de 21 años de edad, reportada como desaparecida en Culiacán.

De acuerdo con la denuncia presentada, la última vez que se le vio fue el pasado 17 de agosto de 2025, en la colonia Loma de Rodriguera, y desde entonces no se tiene información sobre su paradero.

Merly Jazmín es de complexión delgada, mide 1.65 metros de estatura, tiene cabello largo, ondulado, en tonos negro y rojo; tez morena clara, ojos color café claros y cejas pobladas. Como señas particulares, las autoridades informaron que no cuenta con alguna distintiva.

La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas señaló que la joven pudiera encontrarse en situación de riesgo, ya que podría ser víctima de la comisión de un delito.

Las autoridades ponen a disposición de la ciudadanía los números 800 890 9092 y 667 715 5588 para proporcionar cualquier información que ayude a dar con su paradero.