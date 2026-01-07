$!Buscan a Miguel Fernando, desaparecido en Mazatlán

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) emitió una ficha de búsqueda bajo el protocolo de Alerta Amber para localizar a Miguel Fernando Del Real Ibarra, un adolescente de 17 años de quien se desconoce su paradero desde hace una semana en el puerto de Mazatlán.

De acuerdo con el reporte, el joven salió de su domicilio ubicado en la colonia Pradera Dorada VI el pasado miércoles 1 de enero. Desde ese momento, sus familiares perdieron todo contacto con él, lo que motivó la denuncia formal ante las autoridades este 7 de enero.