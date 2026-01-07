$!Buscan a Miguel Fernando, desaparecido en Mazatlán

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) emitió una ficha de búsqueda bajo el protocolo de Alerta Amber para localizar a Miguel Fernando Del Real Ibarra, un adolescente de 17 años de quien se desconoce su paradero desde hace una semana en el puerto de Mazatlán.
De acuerdo con el reporte, el joven salió de su domicilio ubicado en la colonia Pradera Dorada VI el pasado miércoles 1 de enero. Desde ese momento, sus familiares perdieron todo contacto con él, lo que motivó la denuncia formal ante las autoridades este 7 de enero.
Miguel Fernando es de complexión media, tez blanca y mide 1.70 metros. Como señas particulares que pueden facilitar su identificación están un tatuaje en la mano izquierda con la leyenda “MUNDO”, un lunar en el muslo derecho y perforaciones en ambas orejas.
Al momento de su desaparición, vestía una sudadera negra, chamarra roja, gorra verde y tenis blancos con negro.
La organización y las autoridades consideran que su integridad física podría estar en riesgo, ante la posibilidad de que sea víctima de la comisión de algún delito. Se solicita a la población que cualquier información que ayude a dar con su ubicación sea reportada a los números de emergencia (800) 8-90-90-92 y (667) 7-16-70-90.