$!Buscan a Miguel Fernando, desaparecido en Mazatlán

De acuerdo con la denuncia, el joven fue visto por última ocasión el pasado miércoles 22 de abril de 2026, en el fraccionamiento Pradera Dorada VI.

La Fiscalía General del Estado emitió una ficha de búsqueda bajo Alerta Amber por la desaparición de Miguel Fernando Del Real Ibarra, un adolescente de 17 años de edad.

El adolescente mide 1.70 metros de estatura, es de complexión delgada y tez clara, cabello largo y ondulado de color castaño oscuro, ojos chicos color café oscuro y boca mediana con labios delgados.

Como señas particulares para su identificación, tiene un lunar de 15 centímetros en la pierna derecha, una cicatriz de 2 centímetros en la ceja izquierda y un tatuaje en la mano izquierda con la leyenda “MUNDO ES TUYO”.

Al momento de su desaparición, vestía una playera color gris, pantalón negro, tenis negros y una gorra beige.

Para brindar apoyo en su localización, se disponen los números 800-890-90-92 y 6677-15-55-88.