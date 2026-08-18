$!Buscan a Miley Ruby, de 16 años; desapareció en Costa Rica, municipio de Culiacán

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó el protocolo de Alerta Amber tras la desaparición de Miley Ruby Gallegos Barajas, menor de 16 años de edad que fue vista por última vez el pasado domingo 16 de agosto en la sindicatura de Costa Rica, perteneciente al municipio de Culiacán.

De acuerdo con el reporte oficial, la denuncia se interpuso formalmente el 17 de agosto y señala que la adolescente salió de su vivienda situada en la colonia Benito Juárez sin que hasta el momento sus familiares o las autoridades tengan información clara sobre su ubicación actual.

La ficha de búsqueda precisa que Miley Ruby mide 1.48 metros, es de complexión delgada, tez morena clara y tiene el cabello largo, lacio y de color castaño oscuro. Entre sus señas particulares destacan un lunar de color café claro en el hombro derecho, así como una cicatriz visible en la parte frontal de la pierna izquierda.