$!Buscan a Narda Guadalupe Elizabeth: desapareció en Guasave el 8 de julio

GUASAVE._ Una nueva ausencia enciende las alarmas en el municipio de Guasave. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó el Protocolo Alba tras la denuncia por la desaparición de Narda Guadalupe Elizabeth Palma Robledo, de 52 años de edad, de quien se desconoce su paradero desde hace cinco días.

De acuerdo con el reporte, la mujer fue vista por última vez el pasado miércoles 8 de julio de 2026 en su vivienda, ubicada en la Colonia 14 de Febrero, en la cabecera municipal de Guasave. Ante la falta de avances e información sobre su localización, sus familiares acudieron a las autoridades ministeriales el sábado 11 de julio para formalizar el reporte.

La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas indicó en el documento oficial que la integridad de Palma Robledo se considera en riesgo, toda vez que podría ser víctima de la comisión de un delito.

Al momento de su desaparición, Narda Guadalupe vestía una camiseta color negro, un short anaranjado y sandalias negras. Como señas particulares, las autoridades ministeriales especificaron que no presenta ninguna marca visible.