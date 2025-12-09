$!Buscan a Oscar y Jahaziel, desaparecidos el 8 de diciembre en Culiacán

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa activó de manera simultánea dos cédulas de búsqueda correspondientes a Oscar Alexis Guzmán Molina, de 28 años; y Jahaziel Ebenezet Félix Flores, de 25 años, ambos desaparecidos el 8 de diciembre en Culiacán.
De acuerdo con los reportes oficiales, Oscar Alexis fue visto por última vez alrededor de las 19:00 horas en la colonia Los Huizaches. Al momento de su desaparición, vestía camiseta negra, pantalón de mezclilla y huaraches de vaqueta cruzados.
Como señas particulares, se describe un lunar en uno de sus ojos y una cicatriz en la ceja.
Oscar Alexis es de complexión delgada, mide aproximadamente 1.80 metros, y es de tez morena clara, cabello lacio castaño oscuro y ojos grandes color café oscuro.
Por su parte, Jahaziel Ebenezet fue visto por última vez con pantalón de mezclilla azul claro, chamarra de la plataforma Didi color naranja fosforescente y tenis blanco con negro.
Como seña particular, tiene una cicatriz de 10 centímetros en la pierna derecha.
El joven mide cerca de 1.86 metros, es de complexión robusta, tez blanca, cabello corto castaño oscuro y ojos medianos oscuros.
La Comisión Estatal de Búsqueda pidió a la ciudadanía compartir cualquier información que pueda contribuir a la localización de ambos jóvenes, recordando que incluso datos aparentemente menores pueden ser determinantes.
Además, reafirmó que todas las denuncias y reportes son manejados de forma confidencial y puede realizarse vía telefónica, mensaje o correo electrónico.
Cualquier información relacionada puede reportarse al 667 184 1256 o al correo cebpd@sinaloa.gob.mx.