$!Buscan a Oscar y Jahaziel, desaparecidos el 8 de diciembre en Culiacán

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa activó de manera simultánea dos cédulas de búsqueda correspondientes a Oscar Alexis Guzmán Molina, de 28 años; y Jahaziel Ebenezet Félix Flores, de 25 años, ambos desaparecidos el 8 de diciembre en Culiacán.

De acuerdo con los reportes oficiales, Oscar Alexis fue visto por última vez alrededor de las 19:00 horas en la colonia Los Huizaches. Al momento de su desaparición, vestía camiseta negra, pantalón de mezclilla y huaraches de vaqueta cruzados.

Como señas particulares, se describe un lunar en uno de sus ojos y una cicatriz en la ceja.

Oscar Alexis es de complexión delgada, mide aproximadamente 1.80 metros, y es de tez morena clara, cabello lacio castaño oscuro y ojos grandes color café oscuro.