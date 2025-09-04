Buscan a Pedro Ulises, desaparecido en Mazatlán

MAZATLÁN. _ La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas reportó la desaparición de Pedro Ulises Cárdenas Olivo, un joven de 24 años, visto por última vez el pasado 28 de agosto de 2025, alrededor de las 18:00 horas, en la colonia Casa Redonda de este municipio.

Según la ficha oficial, Pedro mide aproximadamente 1.80 metros, tiene complexión delgada, piel clara, cabello lacio color castaño oscuro y ojos color café claro. Al momento de su desaparición vestía shorts tipo playero color verde azulado.

Entre sus señas particulares, se menciona que tiene una cicatriz de 10 cm en la parte interna del brazo izquierdo, otra cicatriz de 5 cm en la parte externa del mismo brazo, además de un lunar grande en la parte baja de la espalda. No cuenta con tatuajes visibles.

Las autoridades solicitan el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda contribuir a dar con su paradero. Se pueden comunicar de forma anónima al número 669 327 8424 o al correo cebpd@sinaloa.gob.mx.

La Comisión Estatal de Búsqueda subraya que cada dato es relevante para localizar a la persona y hace un llamado urgente a colaborar.