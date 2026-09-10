$!Buscan a Perla Viridiana, desaparecida desde julio en Mazatlán

Autoridades de Sinaloa solicitan el apoyo de la ciudadanía para localizar a Perla Viridiana Gámez Lizárraga, reportada como desaparecida desde hace mes y medio en Mazatlán.

De acuerdo con la denuncia presentada ante Fiscalía General del Estado, la mujer de 34 años fue vista por última vez el 26 de julio pasado en la comunidad de Escamillas.

La última vez que se le vio vestía una playera gris, pantalón azul y sandalias rosa. Como seña distintiva, tiene una cicatriz de 5 centímetros en el brazo izquierdo.