$!Buscan a Rafael Peraza Benítez, desaparecido en Culiacán

CULIACÁN._ La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa emitió una ficha para localizar a Rafael Peraza Benítez, de 47 años, quien fue visto por última vez el 23 de julio de 2026 en la colonia Lomas de San Isidro, en Culiacán.

De acuerdo con la cédula de búsqueda RZC-0755-2026, Rafael mide aproximadamente 1.90 metros, es de complexión robusta, tez blanca, rostro ovalado, ojos color café claro, nariz achatada y cabello lacio color castaño claro.

Al momento de su desaparición vestía una playera tipo polo color azul turquesa, pantalón de mezclilla azul oscuro, tenis negros y una cangurera negra.