$!Buscan a Rafael Peraza Benítez, desaparecido en Culiacán

CULIACÁN._ La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa emitió una ficha para localizar a Rafael Peraza Benítez, de 47 años, quien fue visto por última vez el 23 de julio de 2026 en la colonia Lomas de San Isidro, en Culiacán.
De acuerdo con la cédula de búsqueda RZC-0755-2026, Rafael mide aproximadamente 1.90 metros, es de complexión robusta, tez blanca, rostro ovalado, ojos color café claro, nariz achatada y cabello lacio color castaño claro.
Al momento de su desaparición vestía una playera tipo polo color azul turquesa, pantalón de mezclilla azul oscuro, tenis negros y una cangurera negra.
Como señas particulares tiene una cicatriz al lado izquierdo de la nariz, otra en la parte posterior de la cabeza que desciende desde la nuca y un tatuaje con las iniciales “R, Y, I” en el antebrazo izquierdo.
La Comisión Estatal de Búsqueda informó que fue visto por última vez alrededor de las 11:30 horas del jueves 23 de julio y desde entonces se desconoce su paradero, por lo que solicitó el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a localizarlo.
Para proporcionar información, la dependencia puso a disposición el teléfono 667 184 1256 y el correo electrónico cebpd@sinaloa.gob.mx.