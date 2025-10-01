Buscan a Raymundo Miguel, desaparecido en Mazatlán

MAZATLÁN. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió una Alerta Amber para localizar a Raymundo Miguel “N”, de 15 años de edad, luego de que fuera reportada su desaparición el pasado 29 de septiembre de 2025 en el puerto de Mazatlán.

De acuerdo con la información, el joven fue visto por última vez al salir de su domicilio ubicado en la Colonia Benito Juárez. Desde ese momento, se desconoce su paradero.

La dependencia estatal considera que la integridad de Raymundo Miguel pudiera encontrarse en riesgo, por lo que se presume que puede ser víctima de la comisión de un delito.

El adolescente tiene 15 años, mide 1.65 metros, es de complexión delgada y tez morena clara. Como seña particular tiene un lunar en la parte superior del labio. Al momento de su desaparición, vestía una playera roja con letras blancas, pantalón de mezclilla y tenis color negro.

Se pide a la ciudadanía que, en caso de tener información que pueda llevar a la localización del joven, se comuniquen a los números de la Alerta Amber 800 8-90-90-92 o al 667 7-15-55-88.