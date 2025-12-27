$!Buscan a Saida Anayeli, mujer desaparecida en Mazatlán

La Fiscalía General del Estado activó Protocolo Alba para pedir apoyo ciudadano que lleve a la localización de Saida Anayeli Hernández Santos, desaparecida en Mazatlán.

La mujer, de 34 años de edad, fue vista por última vez el 26 de diciembre en la colonia Valle de Urías.

Mide 1.60 metros aproximadamente, es de complexión mediana y tez morena clara; tiene cabello largo lacio de color negro, ojos medianos color café oscuro, cejas delgadas, boca mediana, labios gruesos y nariz mediana.

En más detalles, portaba una blusa negra, pantalón negro y huaraches negros al momento de su desaparición.

Para cualquier información que ayude a dar con su paradero, se disponen la línea telefónica 800 890 9092, y el número celular 667 715 5588.