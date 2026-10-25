$!Buscan a Samara Samaith, de 7 años; desapareció junto a su madre en Ruiz Cortines, Guasave

GUASAVE._ Con el objetivo de dar con el paradero de la pequeña Samara Samaith Rojas Rivas, de 7 años, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó la tarde de este domingo una ficha de Alerta Amber, luego de ser reportada como desaparecida en la sindicatura de Adolfo Ruiz Cortines, en Guasave.
De acuerdo con el reporte formal interpuesto ante el agente del Ministerio Público, la menor fue vista por última vez el pasado viernes 23 de octubre, cuando salió de su domicilio ubicado en la mencionada localidad en compañía de su madre, con rumbo desconocido.
El organismo precisó que la integridad física de la niña podría encontrarse en riesgo, al ser potencial víctima de la comisión de un delito, por lo que se requiere el apoyo de la sociedad para su pronta localización sana y salva.
En la ficha difundida se detalló que Samara Samaith no cuenta con señas particulares visibles ni se dispone de los datos sobre la vestimenta que portaba al momento de su desaparición.
Para brindar cualquier información que contribuya a dar con su ubicación, las autoridades pusieron a disposición el número de emergencias 911, así como las líneas directas de Alerta Amber Sinaloa: 800 890 9092 y 667 715 5588.