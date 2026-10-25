$!Buscan a Samara Samaith, de 7 años; desapareció junto a su madre en Ruiz Cortines, Guasave

GUASAVE._ Con el objetivo de dar con el paradero de la pequeña Samara Samaith Rojas Rivas, de 7 años, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó la tarde de este domingo una ficha de Alerta Amber, luego de ser reportada como desaparecida en la sindicatura de Adolfo Ruiz Cortines, en Guasave.

De acuerdo con el reporte formal interpuesto ante el agente del Ministerio Público, la menor fue vista por última vez el pasado viernes 23 de octubre, cuando salió de su domicilio ubicado en la mencionada localidad en compañía de su madre, con rumbo desconocido.