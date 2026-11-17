CULIACÁN._ Tres adolescentes de entre 15 y 16 años de edad permanecen en calidad de desaparecidos tras registrarse sus ausencias en los municipios de Eldorado, Guasave y Culiacán entre el 12 y el 15 de noviembre, por lo que se activaron los protocolos de Alerta Amber Sinaloa para solicitar el apoyo ciudadano en su localización. El primer caso corresponde a Evelyn Marifer Montoya Hernández, de 15 años, quien salió de su domicilio en la sindicatura de Leopoldo Sánchez Celis, en el municipio de Eldorado, el jueves 12 de noviembre.

De acuerdo con la información, la menor mide 1.55 metros, es de complexión delgada, tez morena clara, cabello ondulado castaño oscuro y ojos café claro. Como señas particulares tiene una cicatriz de siete centímetros en la rodilla izquierda y un lunar en el cuello; al momento de su desaparición vestía blusa negra, suéter negro, pantalón azul marino con rayas blancas, tenis negros y llevaba una mochila negra. Un día después, el viernes 13 de noviembre, se reportó la desaparición de Ana Elisa Ibarra Ruiz, de 16 años, tras salir de su vivienda en la colonia Industrial El Palmito, en Culiacán. Mide 1.65 metros, es de complexión mediana, tez morena clara, cabello largo lacio negro y ojos café oscuro. No cuenta con señas particulares visibles y se desconoce la vestimenta que portaba al salir de su hogar.

El tercer reporte corresponde a Manuel Ricardo Hernández Piña, de 16 años, visto por última vez el domingo 15 de noviembre al salir de su casa en el ejido Campo Figueroa, en Guasave. El joven tiene una estatura de 1.74 metros, complexión robusta, tez morena clara, cabello corto chino negro y ojos grandes café oscuro. Tiene un lunar debajo de la barbilla y vestía sudadera color tinto, playera azul rey, short negro y tenis negros.