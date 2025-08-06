Buscan a Uriel, desaparecido en Escuinapa

CULIACÁN. _ La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Sinaloa ha emitido una ficha oficial para solicitar la colaboración ciudadana en la localización de Uriel Carrillo Estevane, de 38 años de edad, reportado como desaparecido desde el pasado 18 de julio de 2025.

De acuerdo con el reporte, Uriel fue visto por última vez alrededor de las 2:00 de la madrugada en el municipio de Escuinapa, tras comunicarse vía telefónica con su familia. Desde entonces, no se ha sabido nada sobre su paradero.

Uriel mide aproximadamente 1.66 metros, tiene tez morena, complexión mediana, ojos grandes de color negro y cabello ondulado, negro con canas. Como señas particulares, tiene un corte en la ceja izquierda y tres cicatrices en el pectoral izquierdo con forma de cruces. También cuenta con varios tatuajes, entre ellos una cruz en la sien izquierda, un rostro de bebé en el hombro izquierdo y una calavera a la altura del talón derecho.

La última vez que fue visto, vestía una playera verde militar marca “Calvin Klein”, pantalón de mezclilla negro y tenis marca “Nike” número 7. Además, portaba una cachucha color café con la palabra “Alo” al frente.

Autoridades estatales han reiterado la importancia de cualquier información que pueda ayudar a dar con su ubicación. Para ello, se ha puesto a disposición el número 669 327 8424 y el correo cebpd@sinaloa.gob.mx.