$!Buscan a Yaretzy, de 16 años, desaparecida en Los Mochis, Ahome

De acuerdo con la ficha oficial de búsqueda, la menor fue vista por última vez el día 25 de agosto en un domicilio ubicado en la comunidad del ejido Mochis. Desde ese momento, su familia perdió todo contacto con ella, desconociéndose hacia dónde pudo haberse dirigido.

LOS MOCHIS._ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa solicitó el apoyo de la ciudadanía tras activar el protocolo de Alerta Amber para localizar a Yaretzy Esperanza Serrano Enriquez, una adolescente de 16 años de edad reportada como desaparecida en el municipio de Ahome.

Características físicas y vestimenta

Para facilitar su identificación, las autoridades ministeriales detallaron las características físicas y la vestimenta de Yaretzy Esperanza quién mide 1.62 metros, es de complexión delgada y de tez morena clara. Tiene el cabello negro, corto y ondulado, nariz chica y labios medianos.

Como seña particular, se destaca que la joven tiene lunares en el rostro. El día de su desaparición, la adolescente vestía una playera negra con un estampado de una vaca y un pollo, un pantalón de mezclilla azul, calcetas negras y sandalias de color rosa.

La FGE advirtió en su boletín que la integridad de la menor podría encontrarse en riesgo, toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito, por lo que la urgencia de su localización es máxima.

Para aportar cualquier dato o información pertinente que ayude a que Yaretzy regrese a casa, la institución pone a disposición de la población los números telefónicos 800 8-90-90-92 y 667 7-15-55-88.

Las autoridades reiteran que cualquier aportación ciudadana es confidencial y fundamental para agilizar los operativos de búsqueda en la región norte de la entidad.