Buscan a Yazmín Yamileth, adolescente desaparecida en Guasave

Autoridades de Sinaloa activaron ficha de búsqueda Alerta Amber tras la desaparición de Yazmín Yamileth Güicho Pérez, una adolescente de 16 años de edad, extraviada en el municipio de Guasave.

Conforme a la alerta emitida por la Fiscalía General del Estado, fue vista por última ocasión en el fraccionamiento Santa María el pasado 16 de abril.

La joven fue descrita de 1.55 metros aproximadamente, complexión semi robusta y tez clara.

Entre sus características físicas, tiene cabello largo de color castaño claro, ojos chicos color café claro, boca mediana con labios gruesos y nariz chica.

Como seña particular para facilitar su localización, posee un lunar de color rojo en la parte baja de la espalda.

Al momento de ser vista por última vez, vestía una blusa de color gris, falda negra y calzaba tenis blancos.

Las instituciones disponen de las líneas telefónicas 800-890-90-92 y 6677-15-55-88 para cualquier aporte que conduzca a su localización.