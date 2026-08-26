$!Buscan a Yorley Janai, de 15 años; desapareció en el municipio de Rosario, Sinaloa

ROSARIO._ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) activó el protocolo Alerta Amber tras el reporte de desaparición de Yorley Janai Lizárraga Coronado, de 15 años de edad, de quien se desconoce su paradero desde el pasado 24 de agosto de 2026.

De acuerdo con la denuncia interpuesta por la familia un día después de su ausencia, la menor fue vista por última vez aproximadamente a las 07:00 horas, al salir de su domicilio ubicado en la comunidad de Gregorio Vázquez Moreno, en el municipio de Rosario. Ante la falta de información sobre su ubicación, las autoridades y sus allegados consideran que su integridad física se encuentra en riesgo, al poder ser víctima de un delito.

Yorley Janai es de nacionalidad mexicana, mide 1.60 metros, es de complexión mediana, tez morena clara y tiene el cabello corto color negro. Como seña particular, las autoridades precisaron que cuenta con una cicatriz en el pie derecho.

Al momento de su desaparición vestía un uniforme escolar compuesto por playera blanca con cuello azul marino y rayas en tonos blanco y amarillo, falda azul marino, calcetas blancas y zapatos negros.