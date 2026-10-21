$!Buscan en Ahome a Yeritza, niña de 7 años desaparecida en Guanajuato

LOS MOCHIS._ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió una ficha de búsqueda y activó la Alerta Amber con número de reporte AASIN/206/2026 para solicitar la colaboración de la ciudadanía en la localización de la menor Yeritza López Lugo, de 7 años de edad, quien se presume podría encontrarse en Ahome.
De acuerdo con los datos recabados en la denuncia oficial, los hechos ocurrieron el pasado 10 de julio, cuando la niña salió de su domicilio ubicado en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, en compañía de su padre. A partir de esa fecha no se tienen más datos sobre su paradero, aunque autoridades especulan que podría estar en la ciudad de Los Mochis.
Las autoridades de procuración de justicia señalaron que se considera que su integridad pudiera encontrarse en riesgo, toda vez que la menor puede ser víctima de la comisión de un delito.
Como señas particulares de la menor se indicó que es de nacionalidad mexicana, tiene 7 años, mide 1.28 metros de estatura, es de complexión delgada, tez morena clara y luce cabello largo, ondulado y de color negro. Sus ojos son medianos de color café oscuro, en tanto que su boca, labios y nariz son de rasgos medianos.
La ficha técnica especifica que la pequeña cuenta con coronas dentales de color plata en sus tres dientes frontales, así como en las muelas de la parte superior e inferior. Al momento de su desaparición vestía una blusa de color morado.
La Fiscalía puso a disposición de la sociedad en general los números telefónicos de Alerta Amber Sinaloa para aportar cualquier información verídica que conduzca a dar con su paradero:
Línea sin costo: 800 890 9092
Línea directa: 667 715 5588
Cualquier información que se tenga será de vital importancia para la localización de la menor.